طلاب شبرا يزورون أسر شهداء ملحمة «كمين البرث» بسيناء

نظمت مديرية التربية والتعليم في القاهرة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أمس الثلاثاء،، زيارة لعدد من طلاب إدارة شبرا التعليمية للأبطال الناجين من موقعة البرث وزيارة والدة الشهيد علي علي، والشهيد أحمد المنسي وزيارة قبرهما.والتقت زينب سعد معلمة بإدارة شبرا التعليمية والطلاب، الأبطال الحقيقيين واستمعوا إلى قصتهم البطولية والفدائية، ليتعلموا منهم الفداء والتضحية بالدم والإقبال والدفاع عن الوطن وحبه.كما قام الطلاب بزيارة والدة البطل الشهيد جندي مقاتل علي علي، وعلموا منها صفاته وشجاعته، حيث لم تفارق الابتسامة والدة الشهيد وكانت مؤمنه بقضاء الله، فرحة بابنها الشهيد وبطولته، وكيف استمر يدافع عن جميع زملائه.كما قابل الطلاب البطل المقاتل سباعي والبطل المقاتل تايسون، وشاهدوا نظراته وعينة المليئة بالدموع وهو يروي البطولات.وزار الطلاب المقاتل تايسون قبر علي علي، ولم يستطع أن يملك نفسه وانهار من البكاء، كما زار والدة الشهيد البطل احمد المنسي، وقرأوا الفاتحة له في زيارة قبره المتوج برائحة الشهيد.