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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

30761 إصابة بكورونا في سويسرا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:19 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28200 شخص للشفاء من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر نحو 13 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.

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