30761 إصابة بكورونا في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28200 شخص للشفاء من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.ومر نحو 13 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.