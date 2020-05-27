30761 إصابة بكورونا في سويسرا
الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:19 ص
وكالاتطباعة
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28200 شخص للشفاء من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.
ومر نحو 13 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28200 شخص للشفاء من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.
ومر نحو 13 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.