المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا في يوم واحد
الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:16 ص
وكالاتطباعة
سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في يوم واحد.
ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560.
ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560.
يشار إلى أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.