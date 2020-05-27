المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا في يوم واحد





يشار إلى أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في يوم واحد.ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560.