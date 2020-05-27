ضبط 686 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأربعاء، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير الأمن.وأسفرت جهود الحمله عن تنفيذ 686 حكمًا قضائيًا وهم كالتالي: 131 حكم حبس جزئي، و40 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 349 أحكام غرامات، و161أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.