9 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت تايلاند، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3054، ولم تعلن السلطات عن تسجيل وفيات جديدة.وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن الحالات الجديدة هي لتايلانديين يخضعون للحجر الصحي بعدما عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، مضيفًا أن اثنين منهم عادا من الولايات المتحدة وواحدًا من قطر وستة من السعودية.وسجلت البلاد 57 حالة وفاة في المجمل.