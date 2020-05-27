«انبعاثات كاليفورنيا» تغرّم هوندا 1.9 مليون دولار

سيضطر فرع شركة هوندا موتور كومباني، في أمريكا الشمالية، لدفع أكثر من 1.9 مليون دولار غرامة لتسوية قضية انتهاكات معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا مرتبطة بمحركات في المولدات ومعدات تستخدم في الحدائق.وسيذهب ما يقرب من 964 ألف دولار إلى صندوق كاليفورنيا للتحكم في تلوث الهواء بينما سيذهب الباقي إلى مؤسسة "آي كيو إير فاونديشن"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تحسين الظروف الصحية في المجتمعات المتضررة من سوء جودة الهواء، بموجب تسوية أعلنها مجلس جودة الهواء بالولاية يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وكشفت اختبارات مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا عن أن انبعاثات معدات شركة هوندا لم تلب الحدود المنخفضة التي اعتمدتها.وفقدت الشركة الاعتمادات التي حصلت عليها، إضافة إلى تغريمها.