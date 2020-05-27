الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه في الأول من يونيو

سيعيد الكولوسيوم في روما، الموقع السياحي الأكثر زيارة في إيطاليا، فتح أبوابه أمام الزوار في الأول من يونيو بعد أكثر من شهرين على إغلاقه لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيضاء لهذه المناسبة بألوان علم إيطاليا، وفق ما أعلن مصدر رسمي.وجاء في بيان صادر عن هذا الموقع الاثري الذي يجذب سنويا أكثر من سبعة ملايين زائر "سيعاد فتح مدرج فلافيان المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية للجمهور أخيرا وفق معادلة إمكان الاستقبال مع المحافظة خصوصا على السلامة".وأضاف "كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جدا، مع صمت سريالي". لكن هذا الموقع الأثري في روما القديمة سيعاد فتحه الاثنين "مع توفير الحماية الصحية الكافية للموظفين والزوار على حد سواء" مع وضع جداول معدلة لتجنب حشود ساعة الذروة.وتابع البيان "بهدف الاحتفال بهذه اللحظة المهمة وتضامنا مع جميع الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم بالوباء، سيضاء الكولوسيوم مساء اليوم السابق (الأحد) بألوان العلم الإيطالي، كرمز للتضامن".وتقوم إيطاليا بإعادة فتح معالمها الشهيرة تدريجيا على أمل إحياء قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد بأسرع وقت ممكن، والذي تضرر من وباء كوفيد 19 الذي قضى جرّاءه 32 ألف شخص في البلاد، كما ستعيد الحكومة فتح الحدود في الثالث من يونيو.