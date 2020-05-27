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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

روسيا تعتزم إنفاق 113 مليار دولار لدعم اقتصادها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:00 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتزم إنفاق حوالي 8 تريليونات روبل (113 مليار دولار) لاستعادة عافية الاقتصاد الروسي خلال العامين الحالي والمقبل.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية الروسية عن وثائق حكومية القول إن الخطة تتضمن 6 تريليونات روبل في صورة إنفاق من الميزانية وإعفاءات ضريبية مما سيخفض إيرادات الميزانية، في حين سيتم إنفاق تريليوني روبل في صورة استثمارات في مشروعات البنية التحتية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن الخطة تتضمن دعم مختلف الصناعات والمناطق الروسية، لكنها لن تتضمن أي دعم حكومي جديد للمواطنين والمشروعات الصغيرة بعد الدعم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الحالي.

وتستهدف الحكومة الروسية الوصول بمعدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المقبل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي وبمعدل البطالة إلى 5% وزيادة الأجور الحقيقية بنسبة 2.5%.

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