رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. الكونجرس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لـ«عقوبات صينية»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:59 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
مروة عنبر
طباعة
فى ظل ما تشهده العلاقات الصينية الأمريكية من توتر على خلفية إدارة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، يفترض أن يعطي الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، ضوءه الأخضر النهائي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان طالت أفرادا من أقلية الإيجور في مقاطعة شينجيانج.

ويعد هذا التصويت تهديدا جديدا بتصعيد التوترات بين البلدين، ولدى سؤال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عما إذا كان ينوي الموافقة على مشروع القانون هذا، اكتفى ترامب بالقول إنه سيدرس هذه الإمكانية عن كثب، لافتا أيضا إلى أنه قد يرفضه، وفقا لما نقلته "العربية نت".

وكان ترامب هدد أمس الثلاثاء بأنه سيعلن نهاية الأسبوع عن إجراءات مثيرة جدا للاهتمام، ردا على مشروع قانون للأمن القومي تسعى بكين إلى فرضه في هونج كونج.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أعتقد أنكم ستجدون هذا مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عنه اليوم، سأتحدث عنه في الأيام المقبلة".

وتسعى بكين إلى فرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج لردع الخيانة والتخريب والعصيان بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.

وقدم البرلمان الصيني مشروع القانون الأسبوع الماضي ويعتزم التصويت عليه هذا الأسبوع.

من جانبه، حذر البيت الأبيض ان هونج كونج قد تخسر موقعها بوصفها مركزا ماليا دوليا، إذا فرضت الصين في مشروعها هذا وحرمت المدينة تاليا من حكمها الذاتي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

وكيل «دينية النواب» يرجح فتح المساجد خلال أيام

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

نجم الساعة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودين منذ 18 يوما.. العثور على متنزهين في نيوزيلندا

الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه في الأول من يونيو

اكتشاف مجموعة جديدة من الإسفنجيات آكلة اللحوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تقدم «سمكمكينو» على قناتها خلال عيد الفطر

ثقافة الطفل يبث «عيد سعيد فى البيت» على يوتيوب

حفل لفرقة «أمواج» على «فيسبوك»

محمد الأصفر: تمثال بيتهوفن أوحى لى بكتابة «بوق»