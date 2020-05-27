اليوم.. الكونجرس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لـ«عقوبات صينية»

فى ظل ما تشهده العلاقات الصينية الأمريكية من توتر على خلفية إدارة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، يفترض أن يعطي الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، ضوءه الأخضر النهائي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان طالت أفرادا من أقلية الإيجور في مقاطعة شينجيانج.ويعد هذا التصويت تهديدا جديدا بتصعيد التوترات بين البلدين، ولدى سؤال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عما إذا كان ينوي الموافقة على مشروع القانون هذا، اكتفى ترامب بالقول إنه سيدرس هذه الإمكانية عن كثب، لافتا أيضا إلى أنه قد يرفضه، وفقا لما نقلته "العربية نت".وكان ترامب هدد أمس الثلاثاء بأنه سيعلن نهاية الأسبوع عن إجراءات مثيرة جدا للاهتمام، ردا على مشروع قانون للأمن القومي تسعى بكين إلى فرضه في هونج كونج.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أعتقد أنكم ستجدون هذا مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عنه اليوم، سأتحدث عنه في الأيام المقبلة".وتسعى بكين إلى فرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج لردع الخيانة والتخريب والعصيان بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.وقدم البرلمان الصيني مشروع القانون الأسبوع الماضي ويعتزم التصويت عليه هذا الأسبوع.من جانبه، حذر البيت الأبيض ان هونج كونج قد تخسر موقعها بوصفها مركزا ماليا دوليا، إذا فرضت الصين في مشروعها هذا وحرمت المدينة تاليا من حكمها الذاتي.