«العفو الدولية»: أطفال فى عمر العاشرة يمثلون أمام النظام الجنائى

أفادت منظمة العفو الدولية بأن الحكومة الأسترالية دفعت آلاف الأطفال، تقل أعمار بعضهم عن عشر سنوات، للمثول أمام نظام العدالة الجنائية، وحثت صناع القرار على رفع سن المسئولية الجنائية.ووفقًا لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، صدر الأربعاء، فإن أكثر من 8350 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا مثلوا أمام نظام العدالة الجنائية في السنة المالية من يوليو 2018 إلى يونيو 2019.وذكر التقرير أن نحو 573 طفلًا، أو ما يقارب ربع الأطفال المحتجزين فعليًا، تقل أعمارهم عن 14 عامًا.ولا يزال أطفال السكان الأصليين لأستراليا "ممثلين بصورة مفرطة"، حيث يشكلون 64% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة في السجون. وأوضح التقرير أن غالبية الجرائم التي ارتكبوها هي السرقة والسطو والجرائم المتعلقة بالممتلكات.تجدر الإشارة إلى أن سن المسئولية الجنائية في أستراليا حاليًا هو عشر سنوات.وحذرت منظمة العفو الدولية من أن الأطفال الذين يتم اعتقالهم قبل سن الرابعة عشر يكونون أكثر عرضة بثلاث مرات لمعاودة ارتكاب مخالفات بعد البلوغ بالمقارنة بمن يتم اعتقالهم بعد سن 14 عامًا.وتطالب منظمة العفو الدولية ومجلس القانون الأسترالي والجمعية الطبية الأسترالية ولجنة حقوق الإنسان الأسترالية برفع سن المسئولية الجنائية إلى 14 عامًا.