العلم الإيطالي يزين سماء ميلانو احتفالا بـ«يوم الجمهورية» (فيديو)

عرضت فضائية "euro news "، مقطع فيديو، للقوات الجوية الإيطالية وهي تقدم عرضا بهلوانيا مفعما بالحياة، ورسم العلم الإيطالي بألوانه الثلاثة في سماء مدينتي كودونجو وميلان.ومن المقرر أن تستمر هذه العروض لمدة أسبوع احتفالا بـ"يوم الجمهورية" الذي يوافق الثاني من يونيو من كل عام.وحلقت وحدة القوات الجوية فوق مدينة كودونجو التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب ميلان، وكانت أول مدينة تشهد العرض المذهل لكونها أول من سجل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا في فبراير الماضي.