بلغاريا تعاود فتح مطاعمها أول يونيو

أعلنت بلغاريا أنها ستسمح بتشغيل المطاعم والحانات والمقاهي بطاقتها القصوى اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، في إطار تخفيف المزيد من القيود المفروضة منذ منتصف مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.أصدر وزير الصحة كيريل أنانييف الأمر الجديد الذي يسمح أيضًا باستئناف تنظيم الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما في ذلك العروض المسرحية والحفلات.لكن بموجب الأمر الجديد ستظل قاعات الرقص والحانات الليلية مغلقة في ظل حالة الوباء المعلنة بسبب الفيروس حتى 14 يونيو.وسجلت بلغاريا حتى اليوم الأربعاء 2460 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس توفي منها 133 حالة، وهو عدد قليل نسبيًا بالنسبة لأوروبا.وفي سويسرا، أفادت صحيفة نويه تسورخر تسايتونج بأن السلطات ستتخذ قرارًا اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كانت ستخفف المزيد من القيود المفروضة لكبح انتشار الفيروس بما يشمل معاودة فتح النوادي الليلية وملاعب كرة القدم.وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر أن السلطات قد تلغي قاعدة ألا يزيد عدد من يتناولون الطعام معًا في المطاعم على أربعة، بينما قد تخفف القيود المفروضة على عدد المشاركين في التجمعات بالأماكن العامة.ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل خططها بعد اجتماع لمجلس الوزراء.وعاودت سويسرا بالفعل فتح المتاجر والمدارس وصالونات التجميل. وتراجع عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد- 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس في سويسرا في الأيام القليلة الماضية، وارتفع العدد بواقع 15 حالة جديدة أمس الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى 30761، وبلغ مجمل الوفيات 1648.