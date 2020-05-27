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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أمازون تتفاوض لشراء شركة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:53 ص
أمازون
أمازون
وكالات
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قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة (أمازون) تجري محادثات لشراء الشركة الناشئة للسيارات ذاتية القيادة زوكس، بما يعزز جهود شركة التجارة الإلكترونية في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية.

ونقلت، الأربعاء، وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هناك شركات أخرى في مجال السيارات وصناعة الرقائق تجري محادثات مع زوكس بشأن استثمار محتمل في الأخيرة، مشيرة إلى أن شركة واحدة على الأقل غير أمازون تعرض شراء زوكس، ومن غير المحتمل بيع زوكس بأقل من مليار دولار، وهى قيمة المبلغ الذي جمعته الشركة بالفعل من المستثمرين.

وذكرت زوكس في بيان أنها تلقت "رغبة العديد من الأطراف لعقد صفقة استراتيجية معها وأنها تعمل حاليًا مع كاتاليست بارتنرز لتقييم هذه الرغبة".

كان لشركة زوكس طموح ودعم مالي زائد، وأرادت الشركة تقديم سيارة ذاتية القيادة تمامًا خلال العام الحالي، ورغم ذلك صوت مجلس إدارة زوكس فى عام 2018 وبعد جولة جذب استثمارات قدرت قيمتها السوقية بنحو 3.2 مليار دولار، لصالح الإطاحة بالرئيس التنفيذي تيم كينتلي كلاي.

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