الملالي يدعو البرلمان الجديد لإصلاح الاقتصاد المتدهور

شدد قادة النظام الإيراني، الأربعاء، على البرلمان الإيراني الجديد إلى ضرورة إصلاح الخطوط الأساسية للاقتصاد بما في ذلك خلق فرص عمل، ومعالجة التضخم، والعملة الوطنية، والإنتاج.ووفق لوكالة مهر الايرانية، فقد دعا المرشد الأيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، البرلمان الجديد إلى إصلاح الخطوط الأساسية للاقتصاد، معتبرين أن الاقتصاد والثقافة ينبغي أن يكونا على رأسي أولويات المجلس الجديد.وفي رسالة قرأها مدير مكتبه محمد کلبایکانی، داعيًا البرلمان إلى الاهتمام بأوضاع الطبقات الفقيرة، وقال إنها ينبغي أن تكون من الأولويات.من جهته، أقر الرئيس حسن روحاني، بأن البلاد عانت منذ 2018 من أسوأ ظروف اقتصادية في تاريخ الإيراني.وقال إن العدو يسعى إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، لكننا صمدنا أمامه، وأدرنا البلاد بالحد الأدنى من العائدات المالية، مؤكدًا أن العدو لن يفلح في تحقيق أهدافه ضد طهران.كما اعتبر روحاني أن بلاده تقترب من احتواء فيروس كورونا في 20 إقليما في البلاد وتأمل باحتوائه في بقية الأقاليم، موضحًا أنه "لدينا استعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة ل‍فيروس كورونا".