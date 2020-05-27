«التموين» تسلم الشركة الفائزة بمناقصة «دمغ الذهب بالليزر» 12.5 مليون جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، تسليم الشركة الفائزة بمناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر 12.5 مليون جنيه، وهى 25% من إجمالي القيمة التقديرية للمشروع (50 مليون جنيه)، على أن تقوم الشركة خلال الثلاثة أشهر من استلامها جزء من قيمة تنفيذ المشروع بتوريد الأجهزة الخاصة ببدء التنفيذ.ويهدف المشروع إلى الحد من التلاعب في دمغ المشغولات الذهبية التي تتم حاليا بالطرق اليدوية، حيث يصعب تقليد عمليات الدمغ بالليزر، وبالتالي سينعكس بالإيجاب على المستهلك من أجل حصوله على منتجات من المشغولات الذهبية مطابقة للأعيرة المقررة، كما سيمكن المشروع المواطن من معرفته عما إذا كان المنتج الذي يريد شراءه مطابقا للمواصفات من عدمه.وستقوم الشركة المنفذ بتوريد الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشروع، وهى أجهزة تحليل المشغولات وأجهزة دمغ وتكويد بالليزر وكذلك أجهزة "ريدر" صغيرة الحجم، حيث ستكون لدى مفتشي المصلحة خلال الحملات الرقابية والمرور على محلات الذهب، ويستطيع المفتش من خلالها التأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق.كما يمكن هذا المشروع المواطن أيضًا من معرفة مدى جودة المشغولات الذهبية، حيث سيستطيع تنزيل برنامج تطبيق إلكترونى على التليفون المحمول وبمجرد قيام المواطن بتصوير المنتج بكاميرا التليفون الخاص به سيظهر له على شاشة التليفون ما إذا كان المنتج مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، كما سيظهر له عيار الذهب الخاص بالمنتج ووزن المنتج والشركة المصنعة له.وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر سيعمل على نقلة نوعية في صناعة المشغولات الذهبية وانتعاش حركة الأسواق، حيث يهدف المشروع للقضاء على أى محاولات من شأنها التلاعب في الدمغ، وذلك لصالح المستهلك، بجانب أيضا تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وأنها مطابقة للمواصفات القياسية.