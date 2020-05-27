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محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 700 وفاة بـ«كورونا»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:20 ص
وفاة بـكورونا
وفاة بـكورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل الولايات المتحدة أقل من 700 وفاة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثالث على التوالي.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وفي أواخر ديسمبر من العام الماضي 2019، تفشّى فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعًا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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