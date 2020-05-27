أمريكا تسجل 700 وفاة بـ«كورونا»

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل الولايات المتحدة أقل من 700 وفاة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثالث على التوالي.جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.وفي أواخر ديسمبر من العام الماضي 2019، تفشّى فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعًا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.