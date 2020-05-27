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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن عبدالمجيد: تخفيض للصحفيين للكشف الطبى عن كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:16 ص
أيمن عبدالمجيد
أيمن عبدالمجيد
الحسين عبيد
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أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الطبية بنقابة الصحفيين، بأنه تم التواصل مع مستشفى عين شمس التخصصي، لمنح الصحفيين وأسرهم تخفيض لتجرى المسحة بـ ١٥٠٠ جنيهًا بدلًا من ٢٥٠٠ جنيهًا، قائلًا: "لا داعي للقلق بشأن المسحات، من يحتاجها في حال وجود الأعراض ندعمه لإجراء المسحة في مستشفى عام، حتى يتثنى تمكينه من دخول العزل حال ثبوت ايجابية الإصابة، وفيما يتعلق بإجراء مسحات في القطاع الخاص، لابد أن تكون في مكان معتمد وموثوق".

ونصح عبدالمجيد، خلال تصريحات له، الزملاء عدم اجراء مسحات إلا إذًا كانت هناك أعراض، وذلك لسبب مهم وهو أن الذهاب لمستشفى في مثل هذه الظروف، مخاطرة تعرضك للإصابة، متابعا:"كما لا انصح باللجوء لاجراء مسحات مدفوعة الثمن، إلا في حالات الضرورة القصوى،

وذكر:"يُضاف إلى ذلك أن تحاليل الدم متوافرة بمشروع العلاج وكذلك الأشعة المقطعية، في الحالات التي تتطلب ذلك، أما عروض معامل التحاليل للاطمئنان غير مجديه، فالاجسام المضادة تتكون في الجسم في حال وجود أي فيروس حتى إذًا كان انفلونزا عادية".

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