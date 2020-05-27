كلمة السر"ريموندا".. حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

كانت هناك شائعة قوية انطلقت في الوسط الفني تقول إن هناك علاقة حب قوية بين المخرج سعيد مرزوق والفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وذلك بعد تعاونهما في الفيلم التلفزيوني "أغنية الموت".واصبح الوسط الفني على صفيح ساخن وراحت المجلات تكتب عن قصة الحب حتى قال فيها سعيد مرزوق القول الفصل، قال مرزوق إن هذه شائعة أعرف من صنعها، إنهم أكثر من واحد في الحقيقة، وأكثر من واحدة تجمعهم مصالحهم في تشويه الفنانة العظيمة فاتن حمامة، وفي شحن نفسيتها بالغضب لتنسحب من ميدان الفن الذي عادت إليه باقتدار وعظمة، إنهم يتصورون أن نسف العلاقة الفنية القائمة بيني وبين فاتن حمامة تفيدهم، إنني مخرج من عشرة مخرجين تستطيع أن تعمل معهم.وفي تأكيد أن الكلام عن علاقة حب بينه وبين حمامة ليس له أي مكان من الحقيقة استدرك سعيد مرزوق: هل تعلم من كان مساعد المخرج في فيلم "أغنية الموت"؟، إنها زوجتي ريموندا، وهي بالمناسبة صديقة فاتن حمامة، ولعل هذا ينسف كل ما أشيع حول قصة حب بيني وبينها، ويجعله لغوا ساذجًا مكشوف الهدف مفضوح المقصد.