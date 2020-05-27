دامت ساعة.. مواجهة روسية أمريكية «خطيرة» فوق المتوسط

في مواجهة خطيرة دامت أكثر من ساعة، اعترضت مقاتلتان روسيتان، الثلاثاء، طائرة أمريكية فوق مياه البحر المتوسط.وأعلنت القيادة العامة للقوات البحرية الأمريكية، وقيادة الأسطول السادس الأمريكي أن طيارين روس حلقوا بطريقة غير آمنة، أثناء اعتراضهم مقاتلة تابعة للأسطول الأمريكي، خلال دورية استطلاع.وحسب القيادة الأمريكية، كانت طائرة P-8A تابعة للبحرية الأمريكية، تحلق شرقي البحر المتوسط، فوق المياه الدولية، حين تم اعتراضها من قبل طائرتين روسيتين من طراز Su-35، على مدى 65 دقيقة.ووصف البيان الأمريكي الاعتراض بأنه غير آمن، وغير احترافي، نظرًا لقيام الطيارين الروس بالاقتراب من كلا جناحي الطائرة الـP-8A في وقت واحد، مما يحد من قدرة قائدها على المناورة بأمان.واعتبر أن تلك التصرفات غير الضرورية للطيارين الروس غير متسقة مع قواعد المناورات وقوانين الطيران الدولية، وقد عرضت سلامة الطائرة للخطر.وكشف التعليق الأمريكي، أن هذا الحادث يأتي بعد اعتراضين آخرين في أبريل الماضي، فوق مياه البحر المتوسط ذاتها، وأكد أنه، وفي جميع الحالات، كانت الطائرات الأمريكية تعمل في المجال الجوي الدولي، بما يتفق مع القانون الدولي، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة الطيران.