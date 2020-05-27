نجاة وزير الدفاع اليمنى من هجوم صاروخى شرقى البلاد

نجا الفريق الركن محمد المقدشي، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مساء الثلاثاء من هجوم صاروخي استهدف مقر الوزارة في محافظة مأرب، شرقي البلاد.وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي معسكر "صحن الجن" في مقر وزارة الدفاع، أثناء اجتماع قيادة الجيش.