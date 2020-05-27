ترامب يتهم «تويتر» بالتدخل فى انتخابات 2020

فى أول رد له بعد تشكيك موقع "تويتر" في إحدى تغريداته، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.وفي وقت سابق، شكك موقع "تويتر" في مصداقية إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا المستخدمين من أخذ تغريدته على محمل الجد إلا بعد التأكد من مصداقيتها.وظهرت تحت تغريدة ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية القادمة، علامة زرقاء، مع دعوة لمستخدمي "تويتر" إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التصويت عبر البريد، مرفقة برابط للمقالات والمواد حول الموضوع.وزعم الرئيس الأمريكي، في تغريدات له في وقت سابق، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على احتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة".