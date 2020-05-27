«تويتر» يشكك فى مصداقية تغريدات ترامب

شكك موقع "تويتر" في مصداقية إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا المستخدمين من أخذ تغريدته على محمل الجد إلا بعد التأكد من مصداقيتها.وظهرت تحت تغريدة ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية القادمة، علامة زرقاء، مع دعوة لمستخدمي "تويتر" إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التصويت عبر البريد، مرفقة برابط للمقالات والمواد حول الموضوع.ويضع موقع "تويتر" مثل هذه الإشارات على تغريدات تتضمن معلومات غير موثوق بها وتحتاج للتدقيق.وأكدت شركة "تويتر" أنها استخدمت هذه العلامة على تغريدة لرئيس دولة لأول مرة في إطار سياساتها الجديدة لمحاربة "المعلومات المضللة".وحذر ترامب في تغريدته من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات وأعرب عن مخاوفه من احتمال تعرض مواقع البريد للاختراق والتلاعب.