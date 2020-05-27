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محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس 27 مايو 2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:20 ص
برج القوس
برج القوس
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيفي، حظك اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الزملاء وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحًا باهرًا.

عاطفيًا: حاول أن تجنّب الخلافات والكلام الجارح، ولا تتطرّق إلى موضوعات حسّاسة تزعج حبيبك وتثير قلقه.

صحيًا: قد تعاني وعكة صحية أو تعرّض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.

كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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