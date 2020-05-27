حظك اليوم.. برج العقرب 27 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيفي، حظك اليوم الاربعاء 27 مايو 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لا يناسب وجود القمر في مواجهة برجك من الأسد هنالك مؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد، وادرس جدول أعمالك وابدأ بالمهم.عاطفيًا: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه.صحيًا: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة السباحة أو التنزه على شاطئ البحر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.