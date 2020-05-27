الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 31طنطا الصغرى 19 والعظمى 31دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25بلطيم الصغرى 19 والعظمى 27مطروح الصغرى 16 والعظمى 23السلوم الصغرى 15 والعظمى 24سيوة الصغرى 16 والعظمى 32بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 25دمياط الصغرى 20 والعظمى 25الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 30الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 32السويس الصغرى 17 والعظمى 32العريش الصغرى 17 والعظمى 26رفح الصغرى 18 والعظمى 26رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 29نخل الصغرى 11 والعظمى 30نويبع الصغرى 24 والعظمى 32طابا الصغرى 18 والعظمى 33كاترين الصغرى 11 والعظمى 29الطور الصغرى 22 والعظمى 30شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34الغردقة الصغرى 23 والعظمى 35مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33المنيا الصغرى 20 والعظمى 34أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36قنا الصغرى 21 والعظمى 38الأقصر الصغرى 22 والعظمى 38أسوان الصغرى 23 والعظمى 39أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 39الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 37شلاتين الصغرى 25 والعظمى 34أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 33حلايب الصغرى 24 والعظمى 32رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 33