مستشفى كفر الزيات تنفى خبر هروب مصاب بفيروس كورونا

نفي الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفي كفر الزيات العام، ما ورد بإحدي البوابات الإلكترونية، عن هروب مصاب بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن هذا الخبر الذي تم تداوله عاري تمامًا من الصحة.من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المديرية بصدد تحرير محضر ضد البوابة التي قامت بنشر الخبر واتهامها بترويجها للشائعات والأخبار المغلوطة الكاذبة، والتي لا أساس لها من الصحة.وأضاف "حميدة"، أنه يتابع عن كثب تحرير المحضر، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالغربية تتعامل مع جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكل شفافية، مناشدًا جميع وسائل الاعلام بتحري الدقة في هذة المرحلة الحرجة في مواجهة جائحة "كورونا"، مؤكدًا ان المديرية علي استعداد لتلقي أي استفسارات عن أي أخبار متداولة وتصحيحها قبل النشر.