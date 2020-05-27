الفنان نعيم عيسى يستعيد ذكريات«ريا وسكينة»

نشر الفنان نعيم عيسى على قناته الشخصية بموقع "يوتيوب" مقطع فيديو له وهو جالس في منزله أول يوم العيد أثناء مشاهدته لآخر مقطع من مسرحيته الشهيرة"ريا وسكينة" التي قدمها منذ ٤٠ عامًا على مسرح الحرية.وكان المقطع عن مشهد أغنية إشاعات التي اختتم بها العرض المسرحي وشارك بها كل أبطال المسرحية وقتها.نعيم عيسى قرر من فترة إطلاق قناة علي موقع "اليوتيوب" وطرح فيديوهات له تحت اسم يوميات الفنان نعيم عيسي.يذكر أن الفنان نعيم عيسي قد تعرض لوعكة صحية في مطلع العام الجاري، وهي جلطة بالقلب ومكث في مستشفى العصافرة لمدة ٤٨ ساعة وتحسنت حالته ومن وقتها وهو ملتزم منزله.وقد ذكر في أحد حواراته السابقة منذ سنوات أن هبعد ابتعاده عن الفن انقطعت اتصالاته بكل الفنانين، وأن الفنان الوحيد الدائم على الاطمئنان عليه هو الفنان أشرف زكي.يذكر أن مسرحية "ريا وسكينة" قدم "نعيم" من خلالها شخصية عم جميل تاجر الميني فاتورة، وكانت المسرحية من بطولة الفنانة الراحلة شادية، والفنانة سهير البابلي، والفنان عبد المنعم مدبولي، والفنان أحمد بدير.