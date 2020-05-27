«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم ولن تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء على مستوى الجمع أو الجماعات.وأضافت الوزارة أن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والتي ستجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.وأكدت الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.