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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رئيس صدر القصر العينى يكشف حقيقة استهداف كورونا لكرات الدم الحمراء

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:51 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور يسري عقل رئيس وحدة الصدر بطب القصر العيني، إن استهداف كورونا لكرات الدم الحمراء وليس الرئة لم يثبت حتي الآن، وإذا حدث ذلك سيكون هناك تغيير، موضحًا أن الكمامات المصنعة من القطن ليس لها جدوى لأنها تسمح بدخول الفيروس في حالة وصول رذاذ من مصاب بالفيروس.

وأضاف عقل، خلال مداخلة تليفزيونية، لا أنصح أحد باستخدام أجهزة البخار لأن البخار سينقل الفيروس، ويجب أن يكون هناك إجراءات وقائية في حالة ذلك، وهو شيء خطر.

وتابع رئيس وحدة الصدر بطب القصر العيني، إذا شعر المواطن بضيق تنفس كحة شديدة متواصلة لمدة 4 أيام يجب عليه الذهاب للمستشفى، ولكن الأعراض الخفيفة من الممكن أن تعالج داخل، كما يجب وعمل تحاليل دم كل 4 أيام لكي نعرف سرعة انتشار المرض، والفيروس يقلل مناعة الجسم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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