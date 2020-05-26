«جهاز بنى سويف» يكشف خطة تطهير وتعقيم المدينة (صور)

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف، إن إدارات الجهاز شنت حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وكلف رئيس جهاز مدينة بني سويف المهندس طارق جمال نائب رئيس الجهاز، وإدارات البيئة والتنمية بالجهاز، وشركات خدمات النظافة برفع المخلفات والأتربة ونظافة وتطهير طريق الجيش والحي السكني الثالت ومنطقة الإسكان الاجتماعي 66 فدان.وأضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن إدارة النظافة قامت بتطهير وتعقيم صناديق القمامه بالحي السكني الثاني بالمدينة، على أن يتم استكمال عمليات تعقيم وتطهير كافة أحياء المدينة تباعا، وفقا لخطة الجهاز الموضوعة.وعلى نفس السياق، أوضح "نائب الجهاز" أن إدارة البيئة شنت اليوم حملة رش مبيدات لمكافحة البعوض والذباب بالحي السكني الثاني بالمدينة، وفقا لخطة العمل اليومي لتشمل جميع أنحاء المدينة وفقا لخطة الجهاز لمكافحة الحشرات.