عمليات قطع الأشجار مستمرة فى عفرين بمعرفة الفصائل الموالية لتركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل الموالية لتركيا ترتكب الانتهاكات وتساعد عليها في مناطق عفرين الخاضعة لنفوذها مع القوات التركية، حيث يواصل المواطنون المهجرون من المحافظات السورية قطع الغابات الحراجية والأشجار في قرية روطانلي التابعة لناحية معبطلي، بعد أخذ موافقة من فصيل سمرقند الموالي لتركيا هناك.وأفاد المرصد السوري، بأن سعر كيلو الحطب لا يتجاوز 30 ليرة سورية؛ بسبب منع القوات التركية نقله إلى مناطق أخرى للاتجار به.ووفقًا للمرصد السوري، فإن الإجراءات المتبعة في قطع الحطب والغابات هي ذاتها في جميع مناطق عفرين، حيث تكون المنطقة والأملاك العامة والمصادرة تحت سلطة الفصيل المسيطر على المنطقة.ورصد المرصد السوري قيام عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بقطع عدد كبير من الأشجار من حي المحمودية في مركز مدينة عفرين تزامنًا مع استمرار عناصر الفصائل بقطع الأشجار في مناطق متفرقة من الريف.