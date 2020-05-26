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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفصائل الموالية لتركيا تواصل البحث عن الآثار السورية بـ«عفرين»

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:34 م
عفرين
عفرين
سميرة إبراهيم
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تتواصل أعمال التنقيب عن الآثار وحفر وتخريب المزارات الدينية بحثا عن تحف أثرية في مدينة "عفرين" السورية الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وفي سياق ذلك، شهد مزار "شيخ حميد" في قرية قسطل جندو، التابعة لناحية شران في ريف عفرين، أعمال حفر وتخريب، في حين اتهم الأهالي عناصر الفصائل الموالية لتركيا بأعمال الحفر تلك، وبتسهيلات من المخابرات التركية.

ويعتبر مزار "شيخ حميد" مكانا مقدسا للكرد الإيزيديين ويرتاده مسلمو المنطقة أيضا، ويعد من المعالم التاريخية لمنطقة عفرين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مسلحين من فصيل السلطان سليمان شاه "العمشات" بدأوا بعمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل "أرندة الأثري" الواقع في ناحية "الشيخ حديد" في ريف عفرين الغربي.

ووفقا للمرصد السوري، يتعرض التل بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثا عن الآثار من قبل عناصر فصيل السلطان سليمان شاه الموالي لتركيا، الأمر الذي أدى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة. 

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