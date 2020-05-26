تنسيقية شباب الأحزاب تنعى أحد أعضائها بحزب الجيل

نعّت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى المهندس محمد وفا أمين صندوق حزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.يذكر أن التنسيقية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية التى تتصافر جهودها في جميع قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة وخدمة صالح المجتمع والعمل لتلبية احتياجاته.