ستيفاني صليبا تبهر متابعيها بالكيرلي (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية «ستيفاني صليبا» جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام صورة جديدة لها.وظهرت «ستيفاني» بإطلالة أنيقة وساحرة، حيث ارتدت فستانا أسود بأكمام طويلة، كما اعتمدت مكياج أبرز جمال ونعومة بشرتها.وتركت شعرها منسدلًا على اكتافها بطريقة الكيرلي، وهو ما أبرز من جمال خصلات شعرها.يذكر أن أحدث أعمال ستيفاني صليبا مسلسل «الساحر» قصّة سلام كسيري، مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار لحازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج «آي سي ميديا برودكشن» و«غولدن لاين».تدور أحداث المسلسل الذي عُرض على قناة «أبو ظبي» في السباق الرمضانى حول مينا الذي يُجسّد شخصيّته عابد فهد، رجل ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة كارمن، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة.يضمّ المُسلسل مجموعة من أبرز وجوه الدراما العربيّة، منهم: محمّد حداقي ورنين مطر ورودريغ سليمان وجورج شلهوب وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وفيلدا سمور وجورج قبيلي وطارق الصباغ وضيف العمل الفنّان عبد الهادي الصبّاغ.