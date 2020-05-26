التنمية المحلية: الدولة لن تتهاون مع البناء المخالف أو العشوائي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هدف قرار وقف البناء فى عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، من أجل مراجعة كافة الاشتراطات البنائية، وعوامل الأمان والجراجات، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن.وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى بناء مخالف أو عشوائي، وتابع: "أي بناء عشوائي أو مخالف سيواجه بالإزالة الفورية".وأكد قاسم، أن المباني التي حصلت على تراخيص بناء لن تستكمل أعمالها إلا بعد مراجعة قواعد السلامة والمهنية فيما يتعلق بطفايات الحريق والحماية المدنية، وباقي اشتراطات البناء، وتابع: "قبل صدور القرار تم التنسيق بالفعل مع وزارة الداخلية من أجل تطبيقه".