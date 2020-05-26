طبيب: الكمامة خطر على الأطفال

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك خطورة على صحة الأطفال الأقل من أربع سنوات بسبب ارتداء الكمامات، موضحًا أن هناك أطفال يتنفسون بصعوبة أو أنهم ينامون وهم يرتدون الكمامة، وعليه لابد من الحرص الزائد تجاه هذا الأمر.وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يفضل عدم ارتداء الأطفال الأقل من أربع سنوات للكمامات ويبقون في المنازل، لافتًا إلى أن بعض دول العالم تطبق هذا الأمر.وأشار مصباح إلى ضرورة أن يحرص الجميع على الإجراءات الطبية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتابع: "أنا حلقت لنفسي لأن العمر مش بعزقة".