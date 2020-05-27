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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تنقل 10 آلاف مرتزق سورى لليبيا بتمويل قطرى

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:41 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد عن 10 آلاف مرتزق من السوريين وصلوا إلى ليبيا.

وأوضح عبد الرحمن في بيان نشره المرصد عبر موقعه الالكتروني، أن أكثر من 9 آلاف جهادي كانوا في منطقة إدلب اختفوا حيث تم نقلهم خلال الأشهر الماضية إلى ليبيا.

وتسائل مدير المرصد موجها كلامه إلى المجتمع الدولي وأجهزة المخابرات الدولية، عن كيف انتقل الجهاديين من سوريا إلى تركيا وصولا إلى شمال إفريقيا؟.

وأكد رمي عبدالرحمن، أن هؤلاء المرتزقة نقلوا منذ أكتوبر العام الفائت عبر السفن والمطارات بطريقة غير شرعية وبتمويل قطري، مشيرا إلى أن عملية نقل المقاتلين لا تزال مستمرة.

وطالب مدير المرصد السوري الاتحاد الأوروبي بأن يكون له موقفا واضحا من عمليات نقل المرتزقة من سوريا عبر ترميا إلى ليبيا.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قطر تقوم حاليا بتجهيز قاعدة الوطية غربي البلاد لصالح تركيا، مشيرا إلى أن تركيا أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة الذين بلغ عددهم بالآلاف.

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