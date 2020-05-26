أنغام تتألق في حفل العيد على مسرح الصوت والضوء

أحيت المطربة أنغام أقوى حفلات عيد الفطر المبارك، بمسرح الصوت والضوء بمصاحبة المايسترو الفنان هاني فرحات وهو الحفل الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المذاع عبر شاشة DMC.وغنت "أنغام" بالحفل أغنياتها الشهيرة: "بحبك وحشتيني؛ حالة خاصة جدًا؛ ياريتك فاهمني؛ بين البينين؛ اساميك الكتيرة؛ ولا دبلت؛ مطمنة؛ فنجان النسيان؛ اتجاه واحد؛ بتوصفني؛ بتكسفني؛ بعتلي نظرة؛ عرفها بيا؛ هتمناله الخير؛ اكتبلك تعهد؛ حتة ناقصة؛ سيدي وصالك".وحضرت أنغام الحفل بصحبة راندا رياض مديرة أعمالها، وقام بهندسة الإضاءة مهندس جون وليم وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن قامت بتقديم الحفل المذيعه المتألقه جاسمين طه زكي عبر شاشة DMC.