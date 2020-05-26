مدير المنيرة: الأزمة انتهت والأطباء مكسوفين يسحبوا الاستقالة

قال الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفى المنيرة، إن العمل منتظم بها ولم يتوقف لحظة واحدة وإنما الأطباء كانوا متأثرين لوفاة طبيب زميلهم.وأكد مدير مستشفى المنيرة، في تصريحات لـ«الدستور»: «الاستقالة تقدم بها عدد من الأطباء في حين رفض آخرون الاستمرار فيها.. مازالت حتى الآن في مكتبى ومكسوفين يسحبوها أو يطلبوا أنهم عايزين يمشوا.. والأزمة انتهت بشكل نهائي».وأضاف «شفيع»، أن هناك كميات كبيرة متوفرة من المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية، لكن هناك إهدارا لها بدافع الخوف، حيث إن ارتداء الماسك له مدة محددة ويتم توجيههم على إجراءات مكافحة العدوى وحمايتهم.وأصدر أطباء مستشفى المنيرة بيانا أعلنوا فيه عن آخر تطورات الأوضاع بالمستشفى بعد تقدم عدد من الأطباء باستقالتهم، قالوا فيه: «إحنا موجودين في المستشفي عادي وبنشتغل عزل طوارئ زي ماحنا.. اجتماع النهاردة مع الإدارة وعميد من الأمن الوطني، اللبس الواقي وكل المستلزمات الناقصة جت النهاردة بالفعل، وتم التشييك عليها من الرقابة الإدارية نفسها».وأضاف الأطباء أن "المدير طلب سحب الاستقالة وبالفعل الناس وافقت طالما المطالب اتحققت، ودور العزل اتجهز صح وتم وضع جدول ببروتوكول مناسب بإمكانيات المستشفى لعزل حالات كورونا"، متابعين: «إحنا مسبناش شغلنا وقعدنا في البيت، بالعكس الناس شغالة من كل التخصصات».