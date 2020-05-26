رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى مناعة يكشف مخاطر نفخ البالونات في تفشى كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:38 م
الدكتورة نهلة عبد
الدكتورة نهلة عبد الوهاب
هدير شعراوي
طباعة
حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، من الاحتفال في العيد وأعياد الميلاد بنفخ البالونات.

وأوضحت استشاري المناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمذاع علي فضائية "القناة الأولي" أن نفخ البالونات يعتبر قنبلة موقوتة لأن الشخص الذي ينفخها يعد بمثابة تجميع للنفس والبكتيريا والفيروسات داخل البالون، والخطر الأكبر خاصة لو تمت فرقعتها وسط تجمع.

وأكدت استشاري المناعة أن البالونات تمثل خطرا كبيرا على الأطفال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد لأنها تساعد على تفشي الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

إغلاق «دار الهلال» أسبوعًا بعد اكتشاف 4 حالات كورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

القطاع العام في السعودية يعود إلى العمل اعتبارا من 31 مايو

الآن.. استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على نايل سات وأهم البرامج

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص