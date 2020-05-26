استشارى مناعة يكشف مخاطر نفخ البالونات في تفشى كورونا

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، من الاحتفال في العيد وأعياد الميلاد بنفخ البالونات.وأوضحت استشاري المناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمذاع علي فضائية "القناة الأولي" أن نفخ البالونات يعتبر قنبلة موقوتة لأن الشخص الذي ينفخها يعد بمثابة تجميع للنفس والبكتيريا والفيروسات داخل البالون، والخطر الأكبر خاصة لو تمت فرقعتها وسط تجمع.وأكدت استشاري المناعة أن البالونات تمثل خطرا كبيرا على الأطفال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد لأنها تساعد على تفشي الوباء.