5.7 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي خلال 2020- 2021

كشفت موازنة العام المالي 2020- 2021 عن إتاحة 5.7 مليار جنيه مخصصات مالية لدعم الإسكان الاجتماعي.وأضافت الموازنة الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي مخصصات توصيل خدمات الغاز 3.5 مليار جنيه لعدد 1.2 مليار وحدة سكنية، و3 مليارات جنيه يتم توفيرها بشكل عاجل من موازنة العام المالي الحالي 2019- 2020 لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات.يأتى ذلك مع استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة بشكل يفوق أي زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جميع المحافظات.