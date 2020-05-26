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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام اليمني: الحوثيون يديرون ملف كورونا على الطريقة الإيرانية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:31 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أكد وزير الاعلام اليمني، معمر الإيراني، أن المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والإصابات بفيروس ‎كورونا خلال الأيام الماضية، تحمل مؤشرا كارثيا عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار الميليشيا الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر.

وقال وزير الإعلام اليمني- في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- "إن الميليشيات الحوثية تستنسخ طريقة النظام الإيراني في إدارة ملف ‎كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والرأي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار حقيقة وحجم تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته".

وأشار الإرياني، إلى الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، واستنساخ الميليشيا النموذج الإيراني في مواجهة الوباء، موجهًا نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ ملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون.

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