صاحب فيديو الاستغاثة: حاولت إنقاذ أمي والإخوان استغلوه للإساءة لمصر

قال ابن السيدة المشتبه في إصابتها بكورونا (صاحب فيديو الاستغاثة) إن قنوات الإخوان نشرت الفيديو الذي أعده للاستغاثة لإنقاذ والدته، في محاولة منها لاستغلال هذا الأمر للإساءة للدولة، ولتزييف الحقيقة، معقبًا: «أنا وضعي زي أي حد عايش، أمي خدت الفيروس، وكان همي علاج أمي».وتابع صاحب فيديو الاستغاثة في فيديو جديد له، أنه نشر مقطع الاستغاثة على صفحة مديرية صحة بشتيل من خلال أحد أصدقائه، بغرض نقل والدته لأقرب مستشفى عزل.وأضاف أن والدته أجري لها تحليل كورونا ولم تظهره نتيجته حتى الآن، لافتَا إلى أن الوضع في المستشفيات صعب بسبب استهتار بعض المواطنين، والأطقم الطبيبة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة هذا الفيروس.وأضاف: «معرفش عندي كورونا ولا لا، بس مفيش أي أعراض ظهرت عليا إلى الآن».وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.