كحك العيد.. عادة متوارثة من أيام القدماء المصريين

أصل كحك العيد:

طقوس تحضير الكحك لدى القدماء المصريين

حشو كحك الفراعنة

يحتفل المصريون هذه الأيام، بعيد الفطر المبارك، حيث أجواء الفرحة ولمة العائلة، وتحضير أطباق مختلفة من الطعام الشهي، وخاصة كحك العيد ذلك الطبق الأساسي على سفرة عيد الفطر.ترجع هذه العادة المصرية إلى مصر القديمة، حيث كان الكحك يُقدم لكبار الكهنة في المعابد خلال الاحتفالات الدينية، وقد نُقشت على جدران المعابد والمقابر في مدن طيبة وممفيس مشاهد تصور قدماء المصريين يصنعون الكحك، بحسب مجلة "women of egypt".صورت المشاهد المنقوشة على المعابد كيف كان المصريون القدماء يخلطون العسل مع الزبد، ويضيفون الدقيق، ويعجنوه، ويشكلون العجين في أقراص، ويرصوها في صواني، ويخبزونها في الأفران.لا شك أن الفراعنة، اخترعوا أيضا فكرة حشو الكحك، فكان المصريون القدماء يحشون الكحك بالتمر والتين، وزينوه بصور آتون، إله الشمس، كما شكلوا أقراص الكحك على هيئة قرص الشمس، وزينوها بنقوش تشبه أشعتها، واليوم لا يزال المصريين ينقشون أشعة الشمس على الكحك باستخدام ملاقيط (مناقيش) من المعدن مشابهة لما كانت تُستخدم في مصر القديمة، كما أن اليوم أصبح الكحك يخبز حيث يستهلك المصريون آلاف الأطنان من الكحك في احتفالاتهم سنويًا.