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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كحك العيد.. عادة متوارثة من أيام القدماء المصريين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:25 م
كحك العيد
كحك العيد
سارة ساويرس
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يحتفل المصريون هذه الأيام، بعيد الفطر المبارك، حيث أجواء الفرحة ولمة العائلة، وتحضير أطباق مختلفة من الطعام الشهي، وخاصة كحك العيد ذلك الطبق الأساسي على سفرة عيد الفطر.

أصل كحك العيد:
ترجع هذه العادة المصرية إلى مصر القديمة، حيث كان الكحك يُقدم لكبار الكهنة في المعابد خلال الاحتفالات الدينية، وقد نُقشت على جدران المعابد والمقابر في مدن طيبة وممفيس مشاهد تصور قدماء المصريين يصنعون الكحك، بحسب مجلة "women of egypt".

طقوس تحضير الكحك لدى القدماء المصريين
صورت المشاهد المنقوشة على المعابد كيف كان المصريون القدماء يخلطون العسل مع الزبد، ويضيفون الدقيق، ويعجنوه، ويشكلون العجين في أقراص، ويرصوها في صواني، ويخبزونها في الأفران.

حشو كحك الفراعنة
لا شك أن الفراعنة، اخترعوا أيضا فكرة حشو الكحك، فكان المصريون القدماء يحشون الكحك بالتمر والتين، وزينوه بصور آتون، إله الشمس، كما شكلوا أقراص الكحك على هيئة قرص الشمس، وزينوها بنقوش تشبه أشعتها، واليوم لا يزال المصريين ينقشون أشعة الشمس على الكحك باستخدام ملاقيط (مناقيش) من المعدن مشابهة لما كانت تُستخدم في مصر القديمة، كما أن اليوم أصبح الكحك يخبز حيث يستهلك المصريون آلاف الأطنان من الكحك في احتفالاتهم سنويًا.

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