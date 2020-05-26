جنوب إفريقيا تسمح لدور العبادة بفتح أبوابها بدءا من يونيو

أعلن سيريل رامابوسا، رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الكنائس ودور العبادة الأخرى ستفتح أبوابها بدءا من يونيو حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل، لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصا.وقال رامابوسا، في كلمة أذيعت بالتليفزيون: "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب إفريقيا، وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا".وكانت الحكومة قد فرضت قيودًا في أواخر مارس لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفا و615 شخصا في البلاد، وأودى بحياة 481.وسوف تنتقل جنوب إفريقيا ابتداء من يونيو إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.