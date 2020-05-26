السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، مساء اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو الجاري.وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها اتخذت هذا القرار بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكدت الهيئة أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.وأوضحت الهيئة أن استئناف الرحلات الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، وذلك بعد تعليق الرحلات منذ 21 مارس الماضي.