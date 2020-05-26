رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

من هم الـ144 ألف مختوم وماذا قال الإنجيل عنهم؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:02 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
شرح الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، أحد النصوص الكتابية والواردة في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي التي تخص المسيح الدجال، الذي جاء نصًا: (رؤ 3:7) يقول يوحنا إنه سمع الملاك قائلًا: «حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم»، وفي (رؤ 4:7) يقول: «وسمعت عدد المختومين مئة وأربعة وأربعون ألفًا، مختومين من كل سِبط من بني إسرائيل».

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في كتابه «رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا»: «في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤيا نبوية خاصة؛ لأنه بعد معاينته للرؤَى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أدق، يعيد ولادتها بصيغةٍ وروح مسيحية، كما أن الأرقام في سفر الرؤيا هي رمزية؛ لأن سفر الرؤيا هو سفر رؤيويٌّ، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل الأنبياء الحقيقيين».

وأضاف: «العدد مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا، له تفسيران: الأول إن الرقم 144000 هو حاصل ضرب 12000 (الذي هو عدد المختومين من كل سِبْط) × 12 (الذي هو عدد الأسباط)، أما عن اختيار 12000 من كل سِبْط؛ لأن هذا الرقم هو رقم رمزي يشير إلى شعب الله، فالرقم 12000 هو حاصل ضرب 1000× 12، الرقم 12 يشير إلى مِلكيَّة الله للشيء أو للشخص؛ لهذا اختار الله في العهد القديم 12 سِبْطًا، والرقم 1000 يدل على جميع عقود الأعداد، الآحاد والعشرات والمئات، كما أنه ويساوي حاصل ضرب 10× 10× 10 وهذا يشير إلى الشيء الكثير جدًّا؛ لأن الرقم 10 يرمز إلى الشيء الكثير، أما الرقم 7 فهو الذي يرمز إلى الكمال وهذا يعني في العهد القديم أن ليس اليهود كمال شعب الله، بل أيضًا الدخلاء (الدخلاء هم الذين كانوا من الأمم الوثنية ثم أصبحوا يهودًا) كي يكتمل شعب الله».

وتابع: «والثاني إن الرقم 144000 هو حاصل ضرب 1000×144. الرقم 144 هو نتيجة ضُرب عدد تلاميذ المسيح الإثني عشر × عدد الأسباط الإثني عشر، أي 12×12، وكما قيل في التفسير الأول أن الرقم 12 يرمز إلى مِلكيَّة الله للشيء أو للشخص، لهذا الرقم 12 الأول يرمز إلى عدد الأسباط الإثني عشر؛ وهؤلاء يرمزون إلى جميع من آمن بيسوع المسيح من الذين قبل زمن يسوع المسيح، أي من اليهود والدخلاء (الدخلاء هم الذين كانوا من الأمم الوثنية ثم أصبحوا يهودًا)، وهذه الفئة الأولى».

وأكمل: «والرقم 12 الثاني يرمز إلى عدد تلاميذ المسيح الإثني عشر، وهؤلاء يرمزون إلى جميع من آمن بيسوع المسيح في زمن يسوع المسيح وبعده من اليهود والدخلاء والأمميين الوثنيين، وهذه الفئة الثانية، وكما قيل أيضًا في التفسير الأول إن الرقم 1000 يدل على جميع عقود الأعداد،الآحاد والعشرات والمئات. كما أنه ويساوي حاصل ضرب 10× 10× 10 وهذا يشير إلى الشيء الكثير جدًّا؛ لأن الرقم 10 يرمز إلى الشيء الكثير، أما الرقم 7 فهو الذي يرمز إلى الكمال، هذا يعني أن ليس كل اليهود والدخلاء والأمميين الوثنيين آمنوا بيسوع المسيح، وهؤلاء (الفئتان) الذين آمنوا بيسوع المسيح هم شعب الله ومِلْكُهُ وخاصتهُ. إنهم كل إسرائيل الجديد، إسرائيل حسب الروح، كنيسة المسيح التي تجمع الجميع من آدم ثم نسله من يهود وأمميين».

واستطرد إن مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا، هم المختومون "مُختاري الله"، إنهم كل إسرائيل الجديد، إسرائيل حسب الروح، وهذا يشير إلى شعب الله، كما سيتضح من ترتيب الأسباط في الآيات (5-8). وهؤلاء هم المكتوبون في "سِفْرِ الْحَيَاةِ" (رؤ 5:3)، والذين "لَهُمُ اسْمُهُ (الحَمَل) واسْمُ أَبِيهِ مَكْتُوبًا عَلَى جِبَاهِهِمْ" (رؤ 1:14)، و"الَّذِينَ اشْتُرُوا مِنَ الأَرْضِ" (رؤ 3:14)، و"الْغَالِبِينَ عَلَى الْوَحْشِ وعَلَى صُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ اسْمِهِ" (رؤ 2:15)".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

القطاع العام في السعودية يعود إلى العمل اعتبارا من 31 مايو

الآن.. استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على نايل سات وأهم البرامج

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص