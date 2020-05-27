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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

«لسه التقيل مجاش».. أحداث يتوقعها خبراء الأبراج في 2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:51 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قليل من الناس كان بإمكانهم توقع جائحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب الأرض، وهم بعض المنجمون الذين أعلنوا عن تغيرات كارثية عالمية لعام 2020، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير الخريطة العالمية في جميع المجالات، على حد تعبيرهم، بمعنى أخر على طريقة المقولة المصرية "التقيل لسه مجاش".

ونقدم في القرير التالي، 5 أحداث فلكية مهمة توضحها مجلة "فوج" يمكن أن تحدث هذا العام:

- الوباء سيزيد العلاقات الإنسانية

تقول خبيرة الأبراج جوليانا مكارثي، إن كوكب نبتون له معنى خاص في السياق الحالي للوباء، وهو الذي يدفعنا حاليا إلى تحقيق الترابط بيننا، ويدفعنا لشفاء علاقاتنا، بدلًا من التظاهر بأننا منفصلين عن بعضنا البعض، كذلك سيكون المشترى بمحاذاة هذا الكوكب ثلاث مرات هذا العام، الأمر الذي يزيد من قدرتنا على التعاطف، ويحمس معاني الإنسانية بداخلنا.

- عصر القوة الأنثوية

يرى بعض المنجمين أن عام 2020 هذا العام ستتحول فيه القوة من العنصر الذكرى إلى العنصر الأنثوي، فرئيسة الوزراء النيوزيلندية هي جاسيندا أرديرن، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كل ذلك يوضح أن الدول التي تحقق أفضل أداء خلال هذا الوباء تقودها النساء.

- حرية الصحافة

قرب نهاية العام، نتوقع زيادة الاتجاه نحو حرية الصحافة، كما تقول خبيرة الأبراج جيسيكا لانيادو أن موسم الكسوف هذا يمنحنا وقتًا للتفكير في تفاعلاتنا مع من حولنا، ومراقبة التعبير عن عاطفتنا للآخرين، وفهم أفضل لكيفية التصرف بحيث تعكس أفعالنا عواطفنا بشكل أفضل.

التواريخ التي يجب تذكرها هي خسوف القمر في القوس في 5 يونيو، يليه خسوف القمر في الجوزاء في 30 نوفمبر، والكسوف الشمسي الكلي في القوس في 14 ديسمبر.

- الثورات في طريقها إليك

من 13 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، هو وقت الثورات، وهذا لايبشر بالخير بالنسبة للانتخابات الأمريكية.

- الأمل في عام 2021

يُعد الاقتران بين زحل وبلوتو فى 21 ديسمبر بمثابة فرصة لبداية جديدة، حيث سيكون العالم قادرا على الابتكار بذكاء وكفاءة قدر الإمكان، ويرافق هذا احتمال التعطيل الذي سيجبر العديد من الصناعات على تحويل نفسها إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، لذلك ينبغى العمل بطريقة تحقق الاستدامة.

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