20 إصابة جديدة بكورونا في كفرالشيخ

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا، في مختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن تسجيل حالة وفاة جديدة بمستشفى عزل بلطيم لرجل مسن من محافظة البحيرة، لترتفع بذلك أعداد الوفيات بالمستشفى منذ بدء الأزمة وحتى الآن إلى 39 حالة وفاة.وناشد المصدر، جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذ جميع تعليمات الوزارة والعمل على تقليل الازدحام، وكذلك العمل على غسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا، والتزام منازلهم قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.