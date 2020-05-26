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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» ينفي تعميمًا منسوبًا لـ«الصحة» بشأن كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:41 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور تعميم منسوب بالكذب لوزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا أو أي مرض والاتصال على الرقم 195 لإرسال فريق الاستجابة وتقديم الرعاية الكاملة للمريض.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التعميم المنسوب للوزارة عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية لم تصدر مثل هذا التعميم، وتم نسب هذا التعميم بالكذب إلى الوزارة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والترويج لمعلومات غير حقيقية ومغلوطة.

ولفت إلى أن المنشور الحقيقي لهذا التعميم منسوب في صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة اليمنية بمدينة صنعاء، وتم التلاعب بالمنشور ليتم نسبه بالكذب كما لو كان صادرا من مصر، في إطار الحملات المحمومة لترويج الأكاذيب وإثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة الوطنية.

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